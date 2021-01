Steinbach wie auch Wahnwegen stellten in ihren jüngsten Gemeinderatssitzungen Zuschussanträge für den Umbau von Bädern und Toilettenanlagen ihrer Kindertagesstätten.

Nach einer ersten Planung belaufen sich die Umbaukosten in Steinbach, inklusive die Erweiterung der Küche, auf rund 280.000 Euro. Die Investitionskosten von Wahnwegen bezifferte dessen Ortsbürgermeister René Morgenstern mit rund 126.000 Euro.

Beide Ortsbürgermeister betonen, dass die Planungen in Absprache mit den jeweils paritätisch besetzen Kindergartenausschüssen sowie den Kindergartenleitungen geschehen seien. Kinder aus Hüffler besuchen die Wahnwegener Einrichtung. Steinbach beherbergt die Kinder aus Henschtal. Sowohl Hüffler wie auch Steinbach haben mit ihren Vertragspartnern neue Zweckvereinbarungen abgeschlossen. Im Falle von Wahnwegen und Hüffler eskalierte der Streit derart, dass Hüffler einseitig die alte Zweckvereinbarung aufkündigte und die Zahlungen an Wahnwegen einstellte. Der Streit endete vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt mit einer neuen Zweckvereinbarung.

Förderung für Küchenausbau

Das Landesjugendamt fördert zur Umsetzung neuen Kitagesetzes unter anderem den Ausbau von Küchen. Nachdem neuen Bundesgesetz hat jedes Kind in einer Einrichtung das Recht, auf ein warmes Mittagsessen. Im Rahmen der Corona-Pandemie werden aber auch die Optimierung von Hygienekonzepten finanziell gefördert, unter denen die Sanierung von Sanitäreinrichtungen fallen. Die Förderquote beträgt bis zu 90 Prozent.