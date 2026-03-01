Die ärztliche Versorgung in Lauterecken ist auch nach dem März gewährleistet. Das MVZ Pfälzer Land GmbH wird ab dem 3. März eine Ärztin für den Praxisstandort abstellen.

Die Ärztin wird in der Praxis der Conmedico MVZ gGmbH die Patienten behandeln, teilte das Landeskrankenhaus als Conmedico-Träger am Wochenende mit. Vorerst werde die Medizinerin an zwei Tagen pro Woche präsent sein. Damit gewinne Conmedico die notwendige Zeit, um eine dauerhafte ärztliche Nachfolgeregelung zu erreichen, heißt es weiter.

Ende August hatte der Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, Markus Heil, auf eigenen Wunsch den Sitz in Lauterecken verlassen. Während der Vakanz erfolgte die hausärztliche Versorgung zunächst über das Arztmobil der Kassenärztlichen Vereinigung. Im Oktober übernahm der frühere Praxisinhaber Klaus Brock-Mehrle die Vertretung und stellte damit die hausärztliche Versorgung sicher. Seine Tätigkeit endet am 31. März.

Keinen neuen Hausarzt für die Stadt gefunden

In den vergangenen sechs Monaten habe sich Conmedico intensiv um eine dauerhafte Nachfolgeregelung bemüht, teilt das landeseigene Landeskrankenhaus mit. Dennoch sei es nicht gelungen, einen neuen Hausarzt für den Standort Lauterecken zu gewinnen. Seither stehe Conmedico mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Andreas Müller (SPD), in engem Austausch, um eine langfristige Sicherung der hausärztlichen Versorgung zu entwickeln.

Das MVZ Pfälzer Land mit neun Standorten in den Kreisen Kaiserslautern und Kusel habe ein deutlich gestiegenes Interesse von Patienten in Form von zahlreichen Anfragen und Wünschen nach Hausarztwechsel verzeichnet, heißt es in der Mitteilung. Vor diesem Hintergrund habe das MVZ Pfälzer Land des Mediziners Thomas Schneider, das seinen Sitz in Rodenbach hat und bereits in Wolfstein über einen Standort verfügt, Conmedico zugesagt in Lauterecken mit Hausärzten zu unterstützen.