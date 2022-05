Die Freizeitanlage Laufhausen, oberhalb der Jugendherberge, wird derzeit von Grund auf saniert. Um Geld zu sparen, stimmte der Stadtrat nun bei den Holzbauten für eine Fertigbauweise.

In Eigenleistung wurden in der Toilettenanlage Fliesen ausgetauscht, eine neue Tür gesetzt und die verfaulte Hütte abgerissen. Baggerarbeiten sind durch eine Firma bereits ausgeführt, der Weiher abgelassen und alle zu schützenden Tiere und Pflanzen in den Angelweiher Rothselberg umgesiedelt worden. Alte Fundamente wurden entfernt, und der Förster fällte einige Bäume.

Totholz, welches an mehreren Bäumen vorhanden ist und ein Sicherheitsrisiko darstellt, wird noch entfernt. Planierungs- und Pflasterarbeiten sind die nächsten Schritte. Zwei Angebote zwischen rund 24.000 Euro und 25.500 Euro gingen ein.

Stadtbürgermeister Herwart Dilly erklärte, dass es Zeit sei, Hütten zu bestellen. Die vorgeschlagenen Fertig-Hütten erschienen manchem Ratsmitglied zu wenig stabil, daher hatte Dilly mit einem Zimmermann gesprochen. Bei Material und Stärke handele sich um den Standard, den dieser auch selbst anwenden würde. Der fertige Unterstand koste ohne Aufbau rund 8800 Euro, während der Zimmermann dafür ein Angebot in Höhe von 26.500 Euro inklusive Aufbau (9300 Euro) abgab.

Angebote des Zimmermanns zu teuer

Ähnlich groß wäre der Preisunterschied bei der Grillhütte, die fertig gekauft bei rund 5400 Euro, vom Zimmermann erstellt mit 16.500 Euro zu Buche schlagen würde. Die Entscheidung für die Fertighütten fiel einstimmig. Zudem wird dort die Waldmurmelbahn, für die im Rahmen des Crowdfunding-Projekts der Verbandsgemeinde Geld gesammelt wurde, aufgestellt.

Die Einweihung findet am Freitag vor Pfingsten statt. Da die Hütten eine Lieferzeit von mindestens 14 Wochen haben, werden diese noch fehlen, berichtete Dilly.