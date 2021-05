Mitten im Lockdown hat sich der Gemeinderat Konken am Mittwoch zu einer Sitzung in der Schulturnhalle getroffen. Vor allem das geplante Neubaugebiet habe dazu Anlass gegeben, wie Ortsbürgermeister Karl Knecht vorab berichtete.

Der Rat hatte sich im vergangenen Jahr mehrfach mit dem Neubaugebiet befasst. Dabei ging es sowohl um den Standort als auch um die Erschließungsart. Jetzt steht fest: Es bleibt bei dem Standort „Stücks“ zwischen der gleichnamigen Straße und dem Konkerbach. Die Variante in der Nähe der Kita ist somit vom Tisch, wie Knecht informierte. Und: Die Gemeinde wird das Neubaugebiet von einem Erschließungsträger entwickeln lassen. Laut Knecht fiel eine entsprechende Entscheidung mit knapper Mehrheit. Den Ausschlag habe das Argument gegeben, dass es mit einem Erschließungsträger womöglich schneller geht.

Suche nach einem Erschließungsträger

Der Gemeinderat hatte vor über einem Jahr die Kaiserslauterer Stadtwerke-Tochter WVE als Erschließungsträger favorisiert; deren Mitarbeiter hatten im Oktober 2019 Pläne vorgestellt. Allerdings hatte die Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan im Anschluss darauf hingewiesen, dass die Erschließung ausgeschrieben werden solle. Zwischenzeitlich hatte die WVE bekundet, kein Interesse mehr an dem Projekt in Konken zu haben. Die Ausschreibung werde jetzt vorgenommen, kündigte Knecht an. Der Ortsbürgermeister hatte die Ratssitzung einberufen, um einen gewissen Stillstand zu stoppen. Eine Entscheidungsfindung per Umlaufverfahren habe keinen Erfolg gehabt, sagte er der RHEINPFALZ.

Weiteres Thema: der Forstwirtschaftsplan 2021. Laut Revierförster Werner Häußer ist ein Minus von 2000 Euro zu erwarten. Der Rat sprach sich ferner für eine Zertifizierung des rund 80 Hektar großen Gemeindewaldes aus. Diese freiwillige Selbstverpflichtung nach PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) soll garantieren, dass Holz- und Papierprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. Die Kommune erhält nach Angaben von Knecht dafür eine einmalige Landesprämie von 8000 Euro. Für die Zertifizierung müssten im Gegenzug jährlich Beiträge in Höhe von 17,35 Euro gezahlt werden. Die Zertifizierung solle den Holzabsatz fördern und das Image des Gemeindewaldes heben, wurde argumentiert. Denn einige Holzkäufer fragten inzwischen nur noch nach zertifiziertem Holz.