Die Ortsgemeinde kann Interessenten derzeit kein Bauland mehr anbieten. Das soll sich ändern, wenn das Neubaugebiet „Unterstrich“ erschlossen ist. Bis es soweit ist, dauert allerdings noch etwas.

Im Oktober kam im Gemeinderat die Idee auf, die Erschließung und Vermarktung einem privaten Träger zu überlassen. Zwei Interessenten hatten sich gemeldet, einer erfüllte die Vorgaben der Gemeinde. Nun sollen die Vertragsverhandlungen starten. Albert Alt stellte das gesamte Vorhaben wegen Umweltbedenken und dem dann größeren Verkehrsaufkommen in Frage. Zudem wollte er wissen, was geschieht, wenn keine Einigung mit der Firma erzielt werden könne und welchen Nutzen die Gemeinde daraus ziehe.

Keine Vorleistung

Ortsbürgermeister Peter Stein erklärte, die Gemeinde könne das Areal auch selbst erschließen, müsse dann aber mit mehreren hunderttausend Euro in Vorleistung treten, was die ohnehin angespannte Haushaltslage weiter verschärfe. Er verwies auf das Baugebiet Glanblick: Dieses sei vor rund 25 Jahren erschlossen, der letzte Bauplatz erst im Vorjahr verkauft worden. Verkaufe man das ins Auge gefasste an einen Interessenten, seien die Chancen auf einen kleinen Gewinn größer.

Bei dem Gelände handele es sich um einen alten Sportplatz, ein „Sahnestückchen“, so Stein. Es sei keine übermäßige Versiegelung der Fläche nötig und man müsse das Dorf weiterentwickeln. Die Nachfrage nach Bauland sei vorhanden. Mehrheitlich wurde für die Verhandlungen gestimmt, die Stein und Roland Alt mit dem Anbieter führen sollen. Es werde zunächst ein Vertragsentwurf erstellt. Bis der Gemeinderat endgültig grünes Licht geben kann, wird noch einige Zeit vergehen.