Die Gemeinde Schellweiler will ihr Neubaugebiet „In der Höll“ erweitern. Vom Gemeinderat wurden wichtige Beschlüsse gefasst, um die Realisierung voranzutreiben. Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig im Umlaufverfahren.

Im Bebauungsplan ist dieser zweite Bauabschnitt bereits vermerkt. Um weiter planen zu können, muss das betreffende Gebiet erst einmal vermessen werden. Ein Angebot eines Kuseler Vermessungsbüros wurde angefordert. Demnach werden die Arbeiten rund 11.500 Euro kosten. Den Auftrag erhielt das Vermessungsbüro Strauß und Benzel.

Das Ingenieurbüro Decker aus Kusel erhielt den Zuschlag für die Planung des zweiten Bauabschnitts des Neubaugebietes. Decker hatte auch den ersten Bauabschnitt geplant, wobei die Erweiterung durch einen zweiten Bauabschnitt damals schon berücksichtigt worden war. Rund 17.700 Euro soll die Planung kosten.

Die Gemeinde will ihren Wald zertifizieren lassen, um Holzkäufern nachweisen zu können, dass das Holz aus einer nachhaltigen und umweltverträglichen Bewirtschaftung stammt. Die Zertifizierung erfolgt freiwillig, die Bewirtschaftungskriterien liegen über den gesetzlichen Mindestanforderungen.

Die Gemeinde wird sich dem Zertifizierungssystem PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) anschließen und die Mitgliedschaft beantragen. Bei Teilnahme wird eine Gebühr fällig. Sie beträgt bei einer Waldfläche bis 50 Hektar – Schellweiler hat knapp 48 Hektar Waldfläche – fünf Euro.

Die Teilnahme an einem solchen Zertifizierungssystem ist mittlerweile für Waldbesitzer auch Voraussetzung, um an bestimmte Fördermittel zu kommen.