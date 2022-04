Die Nachfrage nach Bauland in der Gemeinde ist groß. Wie Ortsbürgermeister Klaus Schubinski mitteilte, sind zehn der 15 neuen Bauplätzen im erweiterten Neubaugebiet „Lampertsbaum/Höll“ bereits vergeben. Es lägen feste Zusagen oder Vorverträge vor. Der Gemeinderat hat nun auch die Straßennamen im Neubaugebiet festgelegt. Die Straße, so legten es die Mitglieder des Gemeinderates fest, die in die Rammelsbacher Straße mündet, soll ebenfalls diesen Namen tragen. Die Querstraße zur Rammelsbacher Straße heißt nun „Am Kapellchen“.