Unverkennbar geben die Bauarbeiter mächtig Gas. Auf dem Areal am Rosengarten geht es rund – mit gutem Grund: Bereits in zwei Wochen will Discounter Netto die Filiale in dem Neubau öffnen. Die Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG hat auf Anfrage der RHEINPFALZ am Montag mitgeteilt, die Neueröffnung sei „nach aktuellem Stand“ für Dienstag, 25. Oktober, geplant.

Dass der Komplex am kleinen Kreisel in der Kreisstadt im Erdgeschoss einen Discounter beherbergen wird, ist seit Langem klar. Dies war in alle Planungsvarianten, die sich im Laufe der vergangenen Jahren einige Male geändert haben, von vornherein mit einbezogen worden.

5000 Artikel auf 800 Quadratmetern

Nach Angaben des Betreiber-Konzerns erstreckt sich der neue Markt über eine Fläche von 800 Quadratmetern, auf denen eine Auswahl von 5000 verschiedenen Artikeln bereitgehalten werde. Integriert werde auch eine Backstation. Vor dem Gebäude entstünden 53 Kundenparkplätze.