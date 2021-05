Der SV Sand geht neue Wege – weg vom Fußball, hin zu einem breitgefächerten Angebot, das auch auf Familien abzielt. Dreh- und Angelpunkt des Vereinslebens soll das frisch sanierte Sportheim werden: mit selbst gebrautem Bier und vereinseigener Sauna.

„Wir sahen uns vor ein paar Jahren in einer desaströsen Lage“, blickt Peter Herzog, zweiter Vorsitzender des SV Sand, zurück. „Wir hatten kaum noch Fußballspieler und sind deshalb eine Kooperation mit dem SV Kübelberg eingegangen. Die lief zwar sehr gut, aber dabei ist dann das Heimatgefühl so ein wenig verloren gegangen – was sich dann auch in einem immer weiter sinkenden Engagement der Mitglieder niedergeschlagen hat.“

Aktuell stellt der SV nur noch zwei aktive Fußballer, die in der ersten Mannschaft der Spielgemeinschaft kicken. So habe man sich zu einem schweren, aber notwendigen Schritt entschlossen, erklärt Herzog: „Wir werden den Fußballbetrieb zur kommenden Saison einstellen und den Verein neu ausrichten.“

Familien stärker einbinden

Im Verein sollen künftig nicht nur andere Sportarten in den Fokus rücken, sondern auch Familien wieder stärken ins Vereinsleben eingebunden werden. „Dafür bieten wir unter anderem gemeinsame Wanderungen an. Wir haben auch schon zwei Wanderungen durchgeführt, die mit einer Schatzsuche für die kleinsten Wanderer verbunden waren. Das kam super an. Besonders die Kinder hatten dabei großen Spaß“, berichtet der zweite Vorsitzende.

Wer es sportlicher mag, der kann sich der neuen Radgruppe anschließen. „Die fahren aber nicht nur gemütlich auf dem Radweg – obwohl es das auch geben soll – sondern eher auf Mountainbikes auf sogenannten Trails durch den Wald“, erklärt Herzog. Die Gruppe sei für alle Altersgruppen geeignet und sei seit der Gründung im September schon kräftig gewachsen. „Rund zwölf bis 15 Radfahrer sind im Schnitt bei den Touren dabei.“

Lizenz beantragt

Wer lieber schnelleren Schrittes unterwegs ist, der findet in der neuen Laufgruppe des SVS Gleichgesinnte. „Das läuft auch ganz gut an, bislang sind es aber erst acht Läufer, von denen im Schnitt immer vier bis fünf am Lauftreff teilnehmen“, sagt Herzog.

Weniger sportlich ist hingegen ein weiteres Angebot, dass der SV Sand gerade ausarbeitet. Denn künftig soll man im Sportheim Bier genießen können, das von den Vereinsmitgliedern selbst gebraut wurde. „Wir tüfteln schon eine Weile rum und haben gerade die Lizenz beantragt, unser Bier dann auch ausschenken zu können“, berichtet Herzog.

Man sei auch offen für Vorschläge von Mitgliedern, was noch in Portfolio aufgenommen werden könnte. „Wir haben da schon noch die eine oder andere Idee – von Outdoor-Fitness über Bogenschießen bis hin zu Schach. Welche sich aber umsetzen lässt, muss man sehen.“

Sportheim neu gestaltet

Dreh- und Angelpunkt des neuen Vereinslebens soll das Sportheim sein, in das der Verein mehr als 12.000 Euro investiert hat. Nicht zu vergessen die mehr als 500 ehrenamtlichen Arbeitsstunden, die Vereinsmitglieder in den vergangenen Monaten geleistet haben, um das Sportheim komplett neu zu gestalten.

Schon von außen fällt der neue Anstrich der Fassade auf. Die weiße Farbe mit grauen Elementen zieht sich auch weiter in den Innenbereich. Dort wurde alles neu hergerichtet – von den Toiletten angefangen über die Böden bis in den Hauptraum. Der wirkt einladend mit neuem Anstrich, abgehängter Decke mit Unterbauleuchten und umgestalteter Theke.

Und im Nebenraum erwartet die Vereinsmitglieder künftig eine Sauna, die zum entspannen nach den sportlichen Aktivitäten einlädt. „Die Idee dahinter ist, dass sich die Leute hier treffen, zu ihren Radtouren starten oder gemeinsam laufen oder wandern gehen und dann zum Abschluss hier einkehren und sich mit Freunden in angenehmer Atmosphäre entspannen können“, erläutert Herzog.

Für neuen Weg begeistern

Um die Vereinskasse zu füllen und die durch die Einstellung des Fußballbetriebes wegfallenden Einnahmen zu kompensieren, soll das Sportheim auch für Feiern vermietet werden. „Die neu gestalteten Räumlichkeiten und die Lage des Sportheims, umgeben von Wald und etwas abseits vom Ort, machen das Sportheim zu einer schönen Location für alle möglichen Feiern“, meint Herzog. Man denke derzeit auch darüber nach, im Außenbereich noch eine Art Lounge-Möblierung aus Paletten aufzustellen, um in den Sommermonaten auch draußen ein gemütliches Beisammensein zu ermöglichen.

Ziel des Vereins ist es nun, noch mehr Menschen für den neuen Weg zu begeistern. „Wir wollen weiter wachsen, neue Mitglieder gewinnen, aber auch langjährige Mitglieder wieder mehr für das Vereinsleben begeistern“, sagt Herzog. Außerdem wolle man sich weiterhin aktiv am Leben in der Gemeinde beteiligen und dazu auch Kooperationen mit den anderen örtlichen Vereinen eingehen.

Info