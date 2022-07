Der Schlossweg zur Burg Neu-Wolfstein ist derzeit für Fahrzeuge gesperrt. Die Stützmauer ist talseitig auf einer Länge von fünf Metern eingestürzt.

Ein Planungsbüro schlug nun vor, die Mauer mit Gabionen oder Betonrohren neu aufzubauen. Zudem müssten die Entwässerungsrohre erneuert werden, sodass Oberflächenwasser künftig nicht mehr in die Stützmauer gelange. Die Finanzierung erfolge über den Feldwegehaushalt, sagte Stadtbürgermeister Herwart Dilly. Eine Untersuchung soll zeigen, wie tragfähig der Boden ist, dann soll die Reparatur der beschädigten Mauer ausgeschrieben werden. Der Austausch der etwa ein Meter langen Entwässerungsrohre könnte eventuell in Eigenleistung erfolgen, sagte Dilly.

Thema im Stadtrat war zudem, ob der Weg zum Schlossberg komplett für Fahrzeuge gesperrt werden oder zumindest eine Tonnagebegrenzung erfolgen soll. Gegen eine generelle Sperrung sprach sich wegen Veranstaltungen auf Neu-Wolfstein Christina Schreck (FWG) aus. Aus dem Rat kam der Vorschlag, Schlüssel für die vorhandene Schranke an Berechtigte auszugeben. Andererseits war der Rat sich einig, die Last auf die Straße so gut es geht, zu reduzieren. Ein Geologe soll nun Berechnungen anstellen, dann will sich das Gremium erneut beraten.