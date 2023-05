Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit neuem Trainer startet Aufsteiger SG Theisbergstegen-Etschberg am Wochenende in die A-Klasse-Saison 2022/2023. Und zum Auftakt wartet dann direkt schon ein Derby auf die Kombinierten: der FV Kusel ist am Sonntag (15 Uhr) zu Gast.

Dass Daniel Alexander einmal in die Rolle eines Trainers respektive Spielertrainers schlüpfen würde, war alles andere als klar und absehbar. „Ich hatte in den vergangenen Jahren immer ein paar Anfragen,