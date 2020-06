Markus Moldenhauer hat in Altenglan, Bahnhofstraße 14, eine Filiale von „Kuhn Hausgeräte“ eröffnet. Die Filiale des Unternehmens mit Hauptsitz im saarländischen Dillingen befindet sich im ehemaligen Schlecker-Markt. Moldenhauer ist Elektroniker für Haus- und Gebäudetechnik und hat mehr als zehn Jahre für ein Kuseler Elektrofachgeschäft gearbeitet. Als das Geschäft aufgegeben wurde und der 31-Jährige im Landkreis keine Anstellung mehr fand, entschloss er sich zum Schritt in die Selbstständigkeit. In Altenglan verkauft er Haushaltsgroßgeräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühlschränke, Spülmaschinen und Herde sowie Kleingeräte. Auch ein Reparaturservice wird angeboten. Kuhn Hausgeräte ist montags bis freitags (außer am Mittwoch) von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Foto: