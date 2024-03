Der Praktikumskalender des Netzwerks Schule-Wirtschaft Glan und Lauter scheint sich zu bewähren. Im vergangenen Jahr erst von der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein „aufgelegt“, wird nun bereits an einer Onlineversion getüftelt.

Unternehmen suchen nach qualifizierten Kräften, Schüler hingegen eine berufliche Perspektive – und die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein will beiden Seiten dabei helfen. Das hat sich schon in der Gründung des Netzwerks Schule-Wirtschaft manifestiert, in dem regional ansässige Firmen, weiterführende Schulen und die Verwaltung gemeinsam Strategien entwickeln. Mit dem Praktikumskalender ist bereits ein Instrument geschaffen worden, das Unternehmen und mögliche künftige Kräfte zusammenbringt.

Praktikumsplätze besetzen

Im Grunde geht es einfach darum, Plätze für Berufspraktika bei Unternehmen schnell und zielgerichtet zu besetzen. Firmen informieren, wann sie welcher Zielgruppe gerne erste Eindrücke vom Berufsleben in ihrem Hause vermitteln möchten. Schulen lassen wissen, wann ihr Unterrichtsplan Praktika vorsieht. Schüler wiederum können leichter erkunden, was ihren Geschmack trifft.

Es habe noch besser als erwartet funktioniert, und gerne trage man einem Wunsch Rechnung: Der Kalender – als Praktikumsbörse oder „Dating-Plattform“ für künftige Berufsanfänger und Ausbildungsbetriebe zu verstehen – soll in einer Onlineversion erscheinen, wie Kathrin Bürthel und Lena-Marie Ockert in einer Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Fremdenverkehr erläuterten.