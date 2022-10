Die neue Netto-Filiale am Rosengarten in Kusel wird rund ein Monat später als geplant eröffnen. Eigentlich wollte der Discounter bereits am vergangenen Dienstag die ersten Besucher in seinem neuen, 800 Quadratmeter großen Markt begrüßen, doch Lieferschwierigkeiten von Baumaterial haben dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb haben nicht alle Arbeiten termingerecht ausgeführt werden können, teilte Netto am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Aktuell würden die restlichen Bauarbeiten in der Filiale sowie an der Außenanlage fertiggestellt. Die Neueröffnung soll dann am 29. November erfolgen.