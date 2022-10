Eigentlich wollte Netto seine neue Filiale in der Kuseler Bahnhofstraße am Dienstag eröffnen. Doch daraus wurde nichts. Die Türen blieben für Besucher weiterhin verschlossen. Stattdessen waren die Bauarbeiten am Nachmittag noch in vollem Gange: Pflastersteine wurden verlegt, Bagger bahnten sich ihren Weg über das Areal, auf dem 53 Kundenparkplätze entstehen sollen. Auch die Einfahrt zur Bahnhofsstraße war am Dienstag noch gesperrt. An die Filialen des Discounters erinnerte lediglich die gelbe Fassade am Eingang sowie die Werbebanner am Bauzaun. „Neueröffnung im Herbst 2022. Wir arbeiten mit Hochdruck an Ihrem neuen Markt“, ist darauf zu lesen. Wann die Filiale mit einer Fläche von 800 Quadratmetern eröffnen nun wird, ließ Netto bis Redaktionsschluss unbeantwortet.