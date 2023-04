Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Corona: Der Schein trügt

Schlechte Nachrichten in dieser Woche. Bis Donnerstag sind zwölf Menschen aus dem Landkreis an oder in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Alleine am Dienstag