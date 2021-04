In der Pfalz waren für die Bewohner mancher Orte Uznamen gebräuchlich. Aber anstatt sich zu ärgern, nutzten die betroffenen Bewohner sie oft, um damit ihre Eigenheiten zu betonen. Ein Beispiel dafür ist Waldmohr, das der Bezeichnung Stehkragen auf dem Kreisel an der B 423 am südlichen Ortseingang ein Denkmal gesetzt hat.

Dieser Uzname wurde bei Sportveranstaltungen gerne vom Gegner verwendet und äußerte sich in Sprechchören: „Uff die Schdekra!“ Auf den Stehkragen.

Für den Ursprung dieses Namens gibt es verschiedene Erklärungen, von denen die Deutung von Erich Morgenstern am plausibelsten ist. In seinem Buch „Waldmohr – einst und jetzt“ schreibt er, dass der Ort als Kantonshauptstadt im 19. Jahrhundert viele Behördenstellen und Geschäfte besaß. Während Hemden mit Stehkrägen, Brusteinsatz und Manschetten in anderen Orten werktags höchstens Lehrer oder Pfarrer kleideten, trugen in Waldmohr „die Bürokraten, die Händler und Geschäftsleute tagaus tagein eine gestärkte Brust und einen Stehkragen“, erklärt Morgenstern.

Neid der Nachbarn?

Durch ihre Kleidung weckten die Waldmohrer den Neid der Nachbargemeinden, die sich deshalb über deren Arroganz und die kleinbürgerlichen Sitten lustig machten. Aber anstatt sich zu ärgern, nutzen die Waldmohrer den steifen Kragen mit den beiden abstehenden Spitzen zur Selbstdarstellung. Die Ortszeitung heißt Waldmohrer Stehkragen und die Spitze des Kerwestraußes ist mit einem Stehkragen geschmückt. Auch für das geplante Bürgercafé am Marktplatz wurde der Name mehrfach vorgeschlagen.

Als sichtbares Zeichen begrüßt den Besucher, der von Homburg kommt, am Kreisel vor dem Ort eine Stehkragen-Skulptur. Das Fundament besteht aus einem gekiesten Rondell, das von 50 Zentimeter hohen Basaltpfosten eingerahmt ist. Das Denkmal selbst ist eine etwa drei Meter hohe und knapp zwei Meter breite konvexe Röhre aus dickem Stahlblech, die durch den Rost eine braune Farbe erhalten hat. Den stilisierte Stehkragen bildet ein breites helles Metallband.

Zwei Wappen

Auf beiden Seiten der Röhre sind zwei Mal die gleichen Wappen zu sehen. Das bekannte Wappen von Waldmohr zeigt den Veldenzer Löwen über den verschlungenen Buchstaben W und M. Etwas rätselhafter und unbekannter ist das zweite Wappen mit der Mauerkrone. Auf ihm sind zwei gekreuzte Handbohrer und ein Krummstab dargestellt.

Es ist das Wappen der Partnergemeinde Is-sur-Tille bei Dijon und bezieht sich auf den Heiligen Leodegar (Saint Léger), dem Patron der Kirche aus dem zwölften Jahrhundert. Er war im siebten Jahrhundert Abt und später Bischof von Autun und starb als Märtyrer, nachdem man ihm die Augen mit einem Bohrer ausgestochen hatte.

Der Bau des Kreisels erfolgte vor etwa 15 Jahren. Für die Gestaltung des „Stehkragens“ gab es einen Wettbewerb, an dem sich drei Künstler beteiligten. Die Gemeinde entschied sich für den Vorschlag von dem Schlossermeister Thomas Metzger aus Waldmohr, der in seiner Metallbauwerkstatt die Skulptur aus wetterfestem Cortenstahl anfertigte.