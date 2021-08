Auf der Burg Lichtenberg gibt es viele eindrucksvolle Bauten wie den Hufeisenturm, den Bergfried oder die Burgmauer mit ihren Türmen. Aber auch weniger spektakuläre Gebäude erzählen von der Geschichte der Burg. Zu ihnen gehört die Ruine des Torhauses, in dem eine Kapelle untergebracht war. Bemerkenswert sind die rätselhaften Wetzrillen an der Wand.

Die Burg Lichtenberg bestand früher aus zwei selbstständigen Anlagen. Die ältere Oberburg stammt wahrscheinlich aus dem 13., die Unterburg aus dem 14. Jahrhundert. Beide Burgen besaßen eine eigene Kapelle, die dem heiligen Georg geweiht war. Dieser Heilige war als Drachenkämpfer Schutzherr und Vorbild der Ritter.

Während die Kapelle der Oberburg verschwunden ist, sind in der Unterburg noch Reste erhalten. Sie lohnen einen kleinen Umweg, der direkt an der Jugendherberge und später an der Mauer entlang nach Westen führt. Dort stößt man auf einen der beiden Zugänge zur Unterburg, der durch ein Torhaus gesichert war. Die Grundmauern und der über vier Meter hohe Westgiebel haben den Verfall überlebt. Im Obergeschoss des Gebäudes befand sich die Kapelle, an die noch der Name „Kapellengarten“ für das benachbarte Grundstück erinnert.

Wozu die Rinne?

Wenn man von der Oberburg kommt und die Mauer genau betrachtet, entdeckt man neben den beiden Wandpfeilern am Fuß der Mauer jeweils einen Stein mit zwei Löchern. Hier waren die unteren Torangeln befestigt. Darüber sieht man in der Mauer zwei viereckige Vertiefungen, in der Riegelbalken eingelegt wurden.

Der Durchgang ist anfangs etwa 2,60 Meter breit. Hinter dem spitzbogigen Tor macht er eine Biegung nach rechts und wird schmäler. Damit auch kleine Fahrzeuge den Weg benutzen konnten, hat man rund einen halben Meter über dem Boden in die Mauer eine breite Rinne gehauen. Sie sollte verhindern, dass die Achsköpfe bei der Durchfahrt nicht stecken blieben.

Besonderheit: Wetzrillen

An der rechten Innenseite des Tores sind in der Mauer noch drei „Wetzrillen“ – auch „Wetzmarken“ oder „Wetzspuren“ genannt – erhalten, die von einem Punkt ausgehen. Die obere Rille ist etwa 25 Zentimeter lang, die beiden anderen sind kürzer. Diese interessanten Muster waren seit der Steinzeit gebräuchlich und finden sich später vor allem an mittelalterlichen Kirchen oder Friedhofsmauern.

Andreas Rauch, Mitarbeiter in der Burgverwaltung, ist von den Wetzrillen fasziniert und nennt für ihre Entstehung drei mögliche Erklärungen: „Man wollte vielleicht Funken aus dem Stein schlagen, um damit ein geweihtes Feuer zu entzünden. Ein Beispiel ist das Osterfeuer, das am Karsamstag nur mit Stahl oder einem Kristall entzündet werden durfte. Eine zweite Erklärung ist der Aberglaube, dass Sand aus dem Mauerwerk einer Kirche eine wirksame Arznei war. Sie wurde vor allem gegen die Pest eingenommen, weshalb man die Rillen auch als ’Pestrillen’ bezeichnete.“

Friedliche Absicht

Eine dritte Möglichkeit erscheint Rauch besonders plausibel: „Man schnitt mit einem Schwert oder einem Messer in die Mauer, um die Waffe damit symbolisch stumpf zu machen. Das sollte ausdrücken, dass man in friedlicher Absicht gekommen war.“

Im Kreis Kusel gibt es außer auf der Burg Lichtenberg keine Wetzrillen. Aber man kann sie zum Beispiel an der protestantischen Kirche in Sippersfeld (VG Winnweiler), am Dom in Worms, in Hornbach an der Klosterkirche und an der Stiftskirche St. Fabian oder an der Christuskirche in Zweibrücken-Ernstweiler sehen. Vielleicht finden aufmerksame Besucher noch weitere bisher unentdeckte Wetzrillen.