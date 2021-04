Der Brunnen auf dem Dorfplatz in Blaubach ist durch ein Relief geschmückt, das einen großen Hirschkäfer zeigt. Es erinnert an die Sage vom „Reweschnier“, mit dem die Blaubacher ihrem Landesherrn ein Schnippchen schlugen.

Der Brunnen besteht aus einem runden Becken, dessen niedere Mauer aus grob behauenen Quadern gebaut ist. In der Mitte erhebt sich ein wuchtiger, etwa 1,60 Meter hoher Sandstein, der sich nach oben verjüngt. Aus dem Stein ist ein Hirschkäfer gemeißelt. Darunter mündet das Wasserrohr, das mit einem Eisenband befestigt ist.

Der Brunnen entstand im Zuge der Dorferneuerung vor knapp 40 Jahren. Das Relief stammt von dem Kuseler Bildhauer Bernd Decker, der es 1985 noch während seiner Lehrzeit im väterlichen Steinmetzbetrieb geschaffen hat. Als Vorlage dienten Decker neben Abbildungen auch ein toter Käfer. Er fertigte Skizzen an und anschließend ein Gipsmodell, das er dann auf den Stein übertrug. Dabei nutzte er die Krümmung im Stein, wodurch die geweihartigen Oberkiefer besonders hervorgehoben wurden. Die Kernbohrung für die Wasserleitung verlief ursprünglich durch den Stein bis zu seiner Spitze. Aber beim Betrieb stellte sich heraus, dass das Wasser den Brunnen vermooste und auch den Stein beschädigte. Deshalb verlegte man den Auslauf an seine heutige Stelle.

Die Sage vom Rebbock

Der Hirschkäfer spielt als „Rebenschneider“ (im Pfälzischen auch „Reweschnier“ oder „Rebbock“ genannt) in der Geschichte von Blaubach eine wichtige Rolle. Zumindest berichtet eine Sage, dass der Landesherr dem Dorf befohlen habe, einen „Rehbock“ für seine Tafel zu liefern. Der Befehl wurde vermutlich mündlich geäußert, sodass die Bewohner ihn bewusst missverstehen konnten. Denn sie erlegten keinen Bock, sondern suchten einen „Rebbock“ und überreichten ihn dem Fürsten in einem verschnürten Holzkästchen. Als er es öffnen ließ, reagierte er auf die List seiner Untertanen mit Humor und verlieh ihnen ein Wappen, auf dem eine gehörnte Ziege zu sehen ist.

Von der Sage gibt es eine Fassung von Paul Lang, die er zu Beginn des 20. Jahrhunderts veröffentlichte. Die Geschichte ist aber sicher älter, denn das Siegel mit dem Bild der Ziege wurde bereits im 18. Jahrhundert verwendet. Vielleicht war das Siegelbild sogar der Ursprung der Sage, die später mit der Erzählung vom Reweschnier ausgeschmückt wurde. Etwas überraschend ist die Tatsache, dass auf dem verliehenen Wappen eine Ziege und nicht ein Rehbock oder Hirschkäfer abgebildet war.

Hirschkäfer oder Mistkäfer?

Aber die Sage enthält noch eine weitere Ungereimtheit. Vielleicht bezeichneten die Blaubacher den Hirschkäfer früher als „Rebenschneider“, während dieser Name sonst eher für den Mistkäfer verwendet wurde. Denn der Hirschkäfer vergreift sich nicht an Reben, sondern ernährt sich hauptsächlich vom Saft von Eichen. Der Mistkäfer dagegen beißt auch Triebe an den Reben ab und verwendet sie wie den Mist, um seine Gänge zu füllen. Dort vergären sie und bieten Nahrung für die Larven. Denkbar ist auch, dass die Ähnlichkeit des Mistkäfers mit den Hirschkäferweibchen zur Verwechslung geführt hat.

Trotzdem ist der Hirschkäfer zum inoffiziellen Wappentier von Blaubach geworden, sodass man bei einem Bummel durch das Dorf noch weitere Darstellungen entdecken kann. Das Ziegenwappen ist dagegen nur durch ein eher unauffälliges Relief am Brunnen neben dem ehemaligen Milchhäuschen vertreten.