Bislang unbekannte Täter haben in der Straße „Am Kreuz“ ein mobiles Navigationsgerät aus einem geparkten Auto gestohlen. Laut Polizei kommt als Tatzeitraum Donnerstag gegen 19 Uhr bis Freitag 8 Uhr in Frage. Bei Untersuchung des Wagens seien keine Aufbruchspuren festgestellt worden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Lauterecken bittet Zeugen unter der Telefonnummer 06382 9110 in um Hinweise.