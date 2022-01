Der Naturschutzbund sammelt wieder Altgeräte und Flaschenkorken. Beides kann in die bereitgestellte Sammelbehälter bei „Kleeblatt – Buch und Natur“ in Waldmohr geworfen werden. Laut Nabu enthalten Althandys viele wieder verwertbare Metalle. Flaschenkorken lassen sich außerdem voll recyceln. Der Erlös sollen in große Naturschutzprojekte des Nabu fließen.