Das könnte das Aus sein für den Rettungshubschrauber-Standort Eßweiler: Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) hat am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt, dass sie „aus naturschutzfachlicher Sicht“ einen Dauerbetrieb in Eßweiler nicht befürworten werde. Dort seien schützenswerte und störungsempfindliche Arten festgestellt worden. Zudem befinde sich der Startplatz in beziehungsweise nahe an nationalen und europäischen Schutzgebieten. Deshalb sei auch schon der aktuelle Interimsbetrieb nur temporär und unter Auflagen möglich gewesen. Die Obere Naturschutzbehörde bei der SGD ist zwar nicht verantwortlich für die luftrechtliche Genehmigung, sondern der Landesbetrieb Mobilität. Doch ihr Wort hat Gewicht. Landrat Otto Rubly zeigte sich am Abend überrascht: „Dann ist Eßweiler tatsächlich wahrscheinlich nicht zu halten.“ Er hat aber weiterhin Hoffnung, dass der Hubschrauber im Kreis Kusel stationiert bleibt.