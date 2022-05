Der naturnahe Kinderspielplatz der Ortsgemeinde wurde am Samstag eröffnet. Eine Vielzahl an Spielgeräte stehen nun in der Rosenstraße für Kinder zwischen drei und 14 Jahren zur Verfügung. Ortsbürgermeister Thomas Wolf erinnerte daran, dass vor vier Jahren der Ortsgemeinderat beschlossen habe, die Spielplätze zu sanieren. Während die anderen Spielplätze konventionell ausgestattet wurden, sei der Kinderspielplatz in der Rosenstraße naturnah gestaltet worden. Wegen der Zuschussfrage hat es laut Thomas Wolf etwas länger gedauert. 106.000 Euro habe das Projekt gekostet. 76.000 Euro kamen vom Land.