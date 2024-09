Auf dem Fußballplatz des ASV Langweiler-Merzweiler wird am Dienstag die Nationalhymne zu hören sein. Die Bundeswehr-Nationalmannschaft ist zu Gast und trifft in einem Freundschaftsspiel auf den ASV Langweiler-Merzweiler.

Andreas Fischer, der Sportliche Leiter des ASV Langweiler/Merzweiler, freut sich riesig und spricht von einer Ehre, dass eine „so gute Truppe“, die mit Spielern von der Verbands- bis zur Regionalliga gespickt ist, gegen sein Team antritt, das in der A-Klasse Birkenfeld angesiedelt ist.

Zustande gekommen sei das Ganze recht spontan und mehr oder weniger durch Zufall, wie er erzählt. Andy Baumgartner, früher Trainer beim SC Idar-Oberstein, inzwischen bei der SG Weinsheim, den er gut kenne, habe ihn angerufen. Baumgartner sei selbst bei der Bundeswehr, die Bundeswehr-Nationalmannschaft sei von 2. bis 6. September zum Trainingslager in der Artillerieschule Idar-Oberstein und sei „auf der Suche noch einem Gegner unserer Kategorie. Er hat gefragt, ob wir das Spiel wollen.“ Fischer sagte sofort zu.

Am Dienstag, 18.30 Uhr, ist also die Fußball-Nationalmannschaft zu Gast Am Tränkenwald in Langweiler. Zwei Tage später (Donnerstag, 19 Uhr), tritt sie auf dem Kunstrasen in Eppelborn zum Benefizspiel gegen den dortigen Oberligisten FV Eppelborn an.

Alles vorbereitet

Fischer ist gespannt, wie viele Zuschauer nach Langweiler kommen. Stadionsprecher, Helfer, Speisen, Getränke stünden bereit. Er freut sich für seine junge Truppe, „dass sie die Erfahrung machen darf und gegen Spieler auf Topniveau antreten darf“. Die Soldaten bestreiten sonst Spiele gegen andere Nationalteams und Vereine bis zur Ersten Bundesliga. Beim ASV Langweiler/Merzweiler, der die vergangene Saison als Dritter der A-Klasse Birkenfeld abgeschlossen hat, hätten dagegen zuletzt sechs 18-Jährige auf dem Platz gestanden. „Wir bauen auf die Jugend“, erklärt der Sportliche Leiter Fischer.

Er gibt seinen Fußballern mit auf den Weg, dass sie dieses Ereignis beim Punktspiel „aus dem Kopf lassen und sich erst mal auf die Runde konzentrieren, schließlich geht es da um Punkte“. Beim Spiel am Dienstag gehe es dann um das Erlebnis. Wimpel werden getauscht, die Hymne erklingt. „Das Ergebnis ist da zweitrangig“, erklärt Andreas Fischer und fügt an: „Für uns als Dorfverein ist das ein ganz besonderes Erlebnis. Etwas, was man als Fußballer mitnimmt für die Ewigkeit.“

Zur Sache

Die Fußball-Nationalmannschaft der Bundeswehr setzt sich aus 25 Soldaten aus allen Teilstreitkräften zusammen, die mindestens Verbandsliganiveau haben. Trainiert wird dreimal pro Woche. Sie spielt gegen Militärauswahlen anderer Länder oder Amateur- und Profimannschaften bis zur Ersten Bundesliga.