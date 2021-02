Die Waldmohrer Einwohner sind aufgerufen, ihrem zukünftigen Bürgercafé einen Namen zu geben. Schön und prägnant solle er sein, informiert Stadtbürgermeister Jürgen Schneider, der den Namenswettbewerb ausgerufen hat. Vorschläge können bis Freitag, 26. Februar, per E-Mail eingesendet werden an j.schneider@vgog.de oder beim Stadtbürgermeister eingeworfen werden in der Rathausstraße 14. Als Anreiz sind ausgelobt: 50 Euro für den Sieger, 30 Euro für den Zweit- und 20 Euro für den Drittplatzierten.

Schneider informiert über das Prozedere: Ein Gremium aus Ratsmitgliedern wird eine Vorauswahl treffen. Die Vorschläge dreier Kandidaten werden dann dem Stadtrat präsentiert, der in seiner Sitzung über den Namen entscheiden wird. Der Stadtbürgermeister betont: Mit den Namensvorschlägen für das Bürgercafé sollen auch der eigene Name und Kontaktdaten eingereicht werden. Wer an dem Wettbewerb teilnimmt, stimme damit zu, dass alle Rechte an dem vorgeschlagen Namen an die Stadt Waldmohr übergehen.