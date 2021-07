Die Ortsgemeinde plant ein Nahwärme-Quartierskonzept. Ihr Partner, die Naturstrom AG aus Eggolsheim in Bayern, lädt deshalb zu einem Info-Abend für Bürger ein.Die Naturstrom AG präsentiert sich gemeinsam mit dem Kooperationspartner, dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement vom Umwelt-Campus in Birkenfeld. Ort und Termin der Veranstaltung: Bauhof der Gemeinde am Mittwoch, 14. Juli, 19 Uhr.