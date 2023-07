Kurz vor den Sommerferien gaben sich vier Schülergruppen aus zwei Landkreisen ein musikalisches Stelldichein auf Burg Lichtenberg. Die Organisatoren betonen. Das Festival „School rocks for Summer“ soll keine Eintagsfliege bleiben.

Rock, Schlager und Blasmusik gab es am Mittwochnachmittag auf der Unterburg der Burg Lichtenberg zu hören. Vier Schulen, jeweils zwei aus den Kreisen Kusel und Kaiserslautern, gaben zum Schuljahresende ein vierstündiges Konzert unter dem Motto „School rocks for Summer“. Die Veranstaltung hatte Johannes Huber initiiert, der Familienbeauftragte des Landkreises. Elaine Neumann, Leiterin des Trafo-Projekts Westpfälzer Musikantenland, hatte für die Ausstattung, wie Bühne und Soundanlage, und für das Rahmenprogramm gesorgt. Sie hoffe, dass die Veranstaltung „Mut und Lust macht, ein Musikinstrument zu erlernen“.

Im Vorfeld wurden die rund 30 weiterführenden Schulen der beiden Landkreise Kusel und Kaiserslautern angeschrieben. Letztlich konnten von den Integrierten Gesamtschulen Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr, Bertha-von-Suttner (Kaiserslautern) und Bettina-von-Arnim (Otterberg) sowie vom Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel Schülergruppen für das Konzert gewonnen werden. „Der Anfang ist gemacht. Im nächsten Jahr sind es vielleicht noch mehr Schulen, die sich an ,School for rocks for Summer’ beteiligen“, sagte Huber. Denn die Veranstaltung solle keine Eintagsfliege sein, sondern jährlich steigen. Je nach Resonanz „kann die Veranstaltung auch über zwei Tage laufen“, sagte Neumann.

Bläserklasse spielt elf kurze Stücke

Die Bläserklasse des Siebenpfeiffer-Gymnasium spielte elf kurze Stücke, darunter „Latin fire“, „Jus plain Blues“ und „Popcorn Prelude“. Die vor zwei Jahren gebildete Formation wird von 20 Schülern der Klasse 6b gebildet, wie Musiklehrer Christoph Justinger berichtete. Pro Woche musizierten die Schüler drei Stunden mit ihm. Hinzu komme eine zusätzliche Stunde mit einem Lehrer der Musikschule Kuseler Musikantenland. Bisher trat die Bläserklasse beim Weihnachtsmarkt Theisbergstegen auf, nahm erfolgreich an einem Musikwettbewerb in Balingen teil und spielte vor einer Woche in der Fritz-Wunderlich-Halle. Für die Gruppe war der Auftritt zugleich der letzte, da die Gruppe wegen der gemeinsamen Orientierungsstufe alle zwei Jahre aufgelöst beziehungsweise neu gebildet wird.

Von der jetzigen Formation werden der Schule sechs Schüler als Musiker erhalten bleiben. „Das ist eine gute Quote.“ Einige Schüler würden sich auch seiner Musikschule anschließen, sagte Thomas Germain, der Leiter der Musikschule Kuseler Musikantenland.

Dirk Drumm berichtete, sein Sohn Christoph Gassner habe sich noch nicht entschieden, mit der Musik weiterzumachen. Er hoffe aber, dass das Konzert auf Burg Lichtenberg dazu beiträgt, der Musik treu zu bleiben. Roland Benner, dessen Enkel Max Clos ebenfalls der Bläserklasse angehörte, und sich im nächsten Schuljahr der Bigband des Gymnasium anschließen möchte, spielt selbst seit mehr als 50 Jahren in verschiedenen Bands. Er findet solche Veranstaltungen sehr wichtig: „Die Kinder haben die Gelegenheit, ihr Lampenfieber abzulegen, und es macht einfach mehr Spaß vor Publikum zu spielen. Zudem fördert es das Zusammengehörigkeitsgefühl“, sagt er.

Südkreis-Formation bildet den Abschluss

Aus dem Kreis Kusel trat beim Konzert zudem die Schulband „Phoenix“ der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr auf. Die Band besteht schon seit Jahrzehnten. Sie spielte Rockmusik und bildete zugleich den Abschluss des Konzertes. Dass man die Musik zum Beruf machen kann, erfuhren die jungen Musiker von Frederic Punstein aus Schneckenhausen. Der 19-jährige Tubist hat beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ zweimal den ersten Preis gewonnen und will nach eigenen Worten in Salzburg Musik studieren und beruflich in einem Orchester Tuba spielen.