Am 23. Oktober starb Walter Ott aus Rothselberg. Nach 40 Berufsjahren als Lehrer und Schulleiter war er in seinem Ruhestand in der Gemeinde vielseitig engagiert.

Schon in seiner Jugend war der 1942 in Staudernheim geborene Walter Ott beeindruckt von den Klosterruinen auf dem benachbarten Disibodenberg. Otts Interesse für Geschichte war geweckt. Folgerichtig war Geschichte