Ein junger Mann hat einst Mut bewiesen – und Weitsicht gezeigt: Adolf Stutzkeitz hat aus dem Nichts einen florierenden Betrieb aufgebaut. Jetzt ist der Bedesbacher gestorben.

Leistung lohnt sich offenbar. Für Adolf Stutzkeitz haben sich neben Fleiß und Können auch die ihm eigene Findigkeit, der Weitblick sowie die Werte ausgezahlt, die der Bedesbacher stets verkörpert. Als fair und ehrlich haben ihn Weggefährten, Geschäftspartner und auch Mitarbeiter stets bezeichnet. Dies zeugt von einem Unternehmer, der weiß, worauf es ankommt. Adolf Stutzkeitz wusste es. Als Gründer eines Fliesenverlegebetriebs hat er sich einen Namen gemacht. Jetzt ist der Handwerksmeister gestorben. Stutzkeitz wurde 88 Jahre alt.

Wie das eben damals so war: Mit gerade mal 14 hat er die Volksschule verlassen und ist in die Lehre gegangen. Stutzkeitz hatte sich dem Fliesenlegerhandwerk verschrieben und 1952 seine Ausbildung begonnen. Kaum neun Jahre hat er damit verbracht, sein berufliches Rüstzeug mit Erfahrung zu paaren, als er mutig einen großen Schritt wagte: Kaum hatte er 1964 den Meisterbrief in der Tasche, stellte sich Stutzkeitz komplett auf die eigenen Beine.

Angebot mit Maß und Ziel erweitert

Als „Fliesen-, Platten- und Mosaikverleger“ gründete er seinen eigenen Betrieb. In der Folge wusste sich Stutzkeitz nicht nur zu behaupten. Er preschte auf einigen Feldern voran, eröffnete Kunden etwa in der Au in Bedesbach die Möglichkeit, sich in der Präsentationsform „Hausmesse“ ein Bild von dem zu machen, wie sich das eigene Heim verschönern ließe. 1972 schon hatte der Gründer einen Fliesenhandel integriert, 1975 baute er das Angebot entscheidend aus: Fliesen waren fortan auch wichtige Bestandteile ganzer Bäder, die aus dem Hause Stutzkeitz kamen – zumindest unter der Regie des Fachbetriebs. Seit 1984 bot das Unternehmen die Planung und Gestaltung von Komplettbädern an und stieß in eine Marktlücke.

Familienbetrieb im wahrsten Wortsinne

Drei der vier Kinder von Adolf und Erika Stutzkeitz, die ihrem Mann im Betrieb ebenfalls Stütze war, entschieden sich für eine Tätigkeit im Familienunternehmen. Sohn Axel und Tochter Stephanie wurden zu Gesellschaftern, Sohn Dieter übernahm die Geschäftsführung. Im Jahr 2000 war es, als sich Adolf Stutzkeitz zurückzog.

Seit nunmehr vier Jahren hält in Person von Adolf Stutzkeitz’ Enkel Jens die dritte Generation die Fäden in kompetenter Hand. Der Handwerksmeister und Betriebswirt hat eine neue, moderne Handschrift eingebracht. An Lebenswerk und Werten des Gründer aber wird deshalb nicht gerüttelt. Dies wird wie seit ehedem bewahrt und gestärkt.