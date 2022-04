„Er war Flieger durch und durch“, sagt Gerd Rudolph vom Flugsportverein über seinen Vereinskameraden Hans Unold, der an diesem Dienstag in Kusel zu Grabe getragen wird. Als Segel- wie als Motorflieger war Unold über Jahrzehnte eine der prägenden Gestalten der westpfälzischen Freizeit-Luftfahrt.

1938 in Kusel geboren, strebte der Sohn eines Seilermeisters ursprünglich ein Chemiestudium an. Die Erkrankung des Vaters hielt ihn jedoch im elterlichen Einzelhandelsladen, sodass Hans Unold letztlich in Neuwied die Drogeriefachschule besuchte. Er eröffnete Fotofachgeschäfte in Kusel und Bad Kreuznach, die er 1985 wieder verkaufte. Seitdem unterstützte er seine Frau in deren Kuseler Krankengymnastik-Praxis. Das Paar hat drei Söhne.

Unold spielte jahrelang Bratsche im Westpfälzischen Sinfonieorchester Kusel. Außerdem engagierte er sich in der FDP, die ihn in den Kreisvorstand berief und zum Beauftragten für Europafragen ernannte. Sein zutiefst humanistisch-liberales Menschenbild führte ihn darüber hinaus zur Lauterer Freimaurerloge.

Mitbegründer des Flugsportvereins

Im Übrigen schlug das Herz Unolds für die Fliegerei. 1965 gehörte er zu den Mitbegründern des Flugsportvereins Kusel, der fünf Jahre später mit der Erschließung des eigenen Geländes bei Langenbach begann. Gemeinsam mit Gerd Rudolph, der seit 1982 ununterbrochen als Vorsitzender amtiert, erwarb er in Hoppstädten-Weiersbach den Motorflugschein. Außerdem teilten sich die beiden den theoretischen Unterricht für Langenbachs Fliegernachwuchs.

Ein schweres Augenleiden zwang Hans Unold vor acht Jahren zum Abschied vom Steuerknüppel. Am 26. Februar ist er 83-jährig gestorben.