Humor, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft haben die imposante Statur locker überragen können: Jürgen Leger war einer jener Menschen, die mit der ersten Begegnung bleibenden Eindruck hinterlassen. Vergangene Woche ist Leger verstorben. Der frühere Ortsbürgermeister Schellweilers wurde nur 56 Jahre alt.

Sein Beruf war ihm Berufung: Vom ersten Tag seiner Ausbildung an bis zu dem verhängnisvollen Tag im vergangenen Juni war Jürgen Leger im Westpfalz-Klinikum tätig. Der Krankenpfleger gehörte dem Betriebsrat an, saß auch schon im Aufsichtsrat. Zuletzt hatte Leger die stellvertretende Stationsleitung der Dialyse inne. Und sein Wissen war auch nach Feierabend gefragt; stets hatte er ein offenes Ohr für Bekannte, denen er die Weisungen der Ärzte erläuterte, die Fachsprache der Mediziner „übersetzte“. Seine Hilfsbereitschaft und sein herzliches Wesen kamen gerade gegenüber Patienten besonders zum Ausdruck.

Tragisch, dass ausgerechnet bei ihm selbst jegliche Kunst der Medizin versagte, als er Mitte Juni einen häuslichen Unfall erlitt. Leger lag fortan im Koma. Es gab keine Hoffnung, dass er wieder zu Bewusstsein gelangen könnte, wie sein Bruder Volker Leger mitteilte. Der Tod kam Ende März als Erlösung.

Humor steter Begleiter

Der Ur-Schellweilerer war Vereinsmensch und auch kommunalpolitisch aktiv. Von 2004 bis 2009 war Leger Ortsbürgermeister, lange Zeit Beigeordneter, bis zuletzt Ratsmitglied. Als Schöffe saß er am Landgericht in Kaiserslautern mit am Richtertisch. Der Humor als sein steter Begleiter brach sich im persönlichen Austausch, vor allem in der Fasnachtszeit Bahn, wenn Leger als wortgewandter Sitzungspräsident auftrumpfte. Seit er 15 Jahre alt war, hatte er in seinem Heimatort jährlich die Kerwerede verfasst. Fürs Leben gern spielte er Karten, spielte auch lange Zeit Fußball.

1,96 Meter groß, warf Leger zeitlebens Leibesfülle in die Waagschale. Dass die von seiner Leidenschaft fürs Essen herrührte, darüber plauderte er immer unbefangen. Über sich selbst konnte er am allerbesten scherzen.

Jürgen Leger hinterlässt Ehefrau Christine und Tochter Rebekka, die ihm in einer vorangegangenen Beziehung geschenkt worden war. Mutter, Bruder, Nichte trauern neben weiteren Verwandten, die am Samstag zur Beisetzung kommen. Es wird eine besondere sein: Auf ausdrücklichen Familienwunsch soll niemand in Trauerkleidung erscheinen.