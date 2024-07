Mit der Plakette „Nachhaltige Schulen“ zeichnen das Bildungsministerium und die Landesschülervertretung jedes Jahr gemeinsam Schulen aus, die sich auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz gemacht haben. In diesem Jahr ist die Realschule plus in Altenglan darunter. Klassendienste und Müllsammelaktionen, Regionalität und Saisonalität der Lebensmittel, Pfandsystems mit Rückführung in den Wertstoffkreislauf beim Schulkiosk und der Verkauf frischer Waren eines regional ansässigen Bäckers – diese und weitere Punkte werden als Grund für die Auszeichnung genannt.

Insgesamt 31 prämierte Schulen konnten bei einem „Tag der Nachhaltigkeit“ in Mainz mehr über nachhaltige Entwicklung erfahren. Die Altenglaner Schule ist nach Ministeriumsangaben eine von acht, die bei der Ausschreibung besonders überzeugt und einen Sonderpreis gewonnen haben.