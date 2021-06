Die wenigen Corona-Neuinfektionen sorgen auch dafür, dass die Nachfrage nach den PCR-Tests in der Fieberambulanz deutlich zurückgeht. In der vergangenen Woche gab es nur am Montag (14), Dienstag (13), Mittwoch (1) und Donnerstag (4) insgesamt 23 Tests. In der Woche davor waren es noch 64. Für die Schnelltestzentren meldet der Kreis 1573 Abstriche – kein einziger war positiv. In der Vorwoche waren es 2370.