Eine erneute Resolution der kommunalen Gremien zur Rückkehr der Bundeswehr auf den Windhof bringt der Erste Kreisbeigeordnete Stefan Spitzer (CDU) ins Gespräch.

„Die Rückkehr der Bundeswehr nach Kusel ist sehr zu begrüßen und wir sollten unbedingt alles dafür tun, dass dies jetzt auch geschieht“, schreibt Spitzer an die RHEINPFALZ. Der langjährige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und heutige Erste Kreisbeigeordnete erinnert daran, dass die kommunalen Gebietskörperschaften bereits 2019 in einer gemeinsamen Resolution die Stationierung der Bundeswehr in der ehemaligen Unteroffizier-Krüger-Kaserne forderten.

Darin ist zu lesen: „Darüber hinaus unterstützen Kreis, Verbandsgemeinde und Stadt besonders auch Planungen im Zuge der anstehenden Bundeswehrvergrößerung, die dazu führen, dass der Bundeswehrstandort Kusel langfristig wieder aktiviert und entsprechende Truppeneinheiten, zum Beispiel in Bataillonsstärke, stationiert werden.“ In diesem Satz sei damals schon formuliert worden, worum es heute wieder geht, so Spitzer.

Spitzer will Stimmen aus der Region mehr Nachdruck verleihen

Er bezweifele allerdings, ob die nach Mainz und Berlin gerichteten Schreiben tatsächlich den Entscheidungsträgern vorgelegt worden sind, beziehungsweise „sich noch mal jemand die Mühe gemacht hat für jetzige Stationierungsentscheidungen sorgfältig die Grundlagen zu prüfen“. Sonst wäre, so Spitzer, ja aufgefallen, dass beispielsweise die Reaktivierung des Bundeswehrstandortes Speyer durchaus auf Widerstand stößt, während Kusel die Bundeswehr mit offenen Armen empfangen würde.

Er sei strikt gegen die möglichen Planungen mit der Absicht, im technischen Bereich zwei Ausbildungseinheiten für die Basisausbildung zu stationieren und die AfA weiterhin bestehen zu lassen. „Die notwendigen baulichen Veränderungen und neuen Gebäude würden die Rückkehr eines größeren Verbands in Bataillons- oder Regimentsstärke konterkarieren, denn der jetzige technische Bereich würde für die Zukunft nicht mehr den diesbezüglichen Infrastrukturforderungen eines größeren militärischen Verbands mit notwendigen Versorgungs-, Instandsetzungs- und Unterstellmöglichkeiten für Großgerät gerecht.“ Aus seiner Sicht seien Hybridlösungen mit dem Nebeneinander von Bundeswehr und AfA zu verwerfen.

Spitzer schlägt vor, „in den kommunalen Gremien zeitnah eine erneute Resolution zur Rückkehr der Bundeswehr auf den Windhof zu beschließen, um der Forderung noch einmal mehr Nachdruck zu verleihen“.