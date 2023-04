Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nachbarschaftshilfen, die sich in der Corona-Krise im Kreis Kusel gegründet haben, werden unterschiedlich gut angenommen. Während es mancherorts sehr viel zu tun gebe, sei die Nachfrage in anderen Ortsgemeinden gleich null, bilanziert Ulrich Urschel, Seniorenbeauftragter der Kreises und Koordinator in Sachen Nachbarschaftshilfen.

„Eines vorweg: Ich bin richtig stolz darauf, was die Menschen im Kreis Kusel da auf die Beine gestellt haben“, sagt Urschel. Als die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Kraft traten,