Ein schwaches Hoch über Mitteleuropa sorgt für einen freundlichen Wochenauftakt. Am Mittwoch könnte es ungemütlich werden.

Gleichzeitig schaufelt ein Tief westlich von Portugal warme und feuchte Mittelmeerluft nach Norden. Ein nach Norwegen ziehendes Tief lenkt hingegen kühle Nordmeerluft nach Süden. Somit kann sich über Mitteleuropa eine Luftmassengrenze formieren. Im Bereich dieser Zone muss zur Wochenmitte mit teils kräftigen Niederschlägen gerechnet werden. Zum Wochenende schafft es die Polarluft dann voraussichtlich weiter nach Süden vorzudringen.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit reichlich Sonnenschein und meist nur lockeren Wolkenfeldern. Die anfangs frische Luft kann sich mit kräftiger Einstrahlung bis zum Nachmittag tüchtig erwärmen. Gegen Abend ziehen von Westen her vermehrt Wolkenschleier auf.

Dienstag: Heute halten sich größere Wolkenfelder, durch welche die Sonne zum Teil noch milchig hindurch scheinen kann. Dazu wird es angenehm warm. Im Laufe des Abends werden die Wolken von Frankreich her mächtiger und bedrohlicher. Sie produzieren nachts einige teils kräftige Regengüsse und Gewitter.

Mittwoch: Abgesehen von kurzen Zwischenaufheiterungen dominieren die Wolken. Mit etwas Sonneneinstrahlung können sich kräftige Regengüsse und Gewitter entwickeln. Achtung: Es drohen kleinräumige Überschwemmungen. Dazu bleibt es recht schwül.

Donnerstag: Der Tag startet mit vielen Wolken und noch einigen Regenfällen oder Schauern. Zum Nachmittag hin erreicht uns von Nordwesten kühlere und trockenere Luft. Die Wolkendecke lockert teilweise auf und lässt einige Sonnenstrahlen hervorschimmern.

Weiterer Trend

Am Freitag und am Wochenende stellt sich ein munterer Wechsel aus kurzen Aufheiterungen und mächtigen Haufenwolken ein. Gelegentlich treten Regenfälle oder Schauer auf. Dazu gehen die Temperaturen in den kühlen Herbstbereich zurück.