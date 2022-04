An Karfreitag startete die Saison des Wolfsteiner Kalkbergwerks. Zwei Jahre lang hatte es wegen der Corona-Pandemie keine Untertagführungen gegeben. Nun ging es mit der kleinen Elektrobahn wieder in das Bergwerk. Begrüßungssekt wurde ausgeschenkt, auf die kleinen Besucher warteten süße Überraschungen, die der Osterhase an vier Stationen im Bergwerk versteckt hatte.

350 Voranmeldungen für die Feiertage verzeichnete die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, was laut Bürgermeister Andreas Müller einen großen Zuspruch für die ganze Saison erwarten lässt. Viele der Gäste verbringen ein Wochenende in der nahe gelegenen Jugendherberge.