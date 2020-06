Eine vermutlich unter Drogen stehende junge Frau aus dem Saarland hat am Pfingstmontag die Polizei Kusel in Atem gehalten – zwei Mal fuhr sie mir ihrem braunen Skoda Oktavia direkt auf Beamte zu, konnte dann aber festgesetzt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die genauere Hinweise zum Geschehen geben können. Sie ist zu erreichen unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.

Was bekannt ist: Wegen eines Tankbetrugs fahndete die Polizei nach dem braunen Wagen, fand ihn abgestellt in der Hauptstraße in Herschweiler-Pettersheim. Die Polizisten näherten sich zu Fuß, als die Fahrerin unvermittelt Gas gab, eine Beamtin konnte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Eine Verfolgungsjagd führte durch Konken. Der Wagen wurde am Parkplatz zum Erdbeerland zum zweiten Mal gestoppt, wieder musste sich ein Polizist mit einem Sprung vor dem plötzlich losfahrenden Auto retten. Gestellt werden konnte die Fahrerin schließlich an einer Engstelle, wo der Streifenwagen ihr den Weg abschnitt. Sie wurde aus dem Wagen gezogen und festgenommen. Wegen des Verdachts auf Drogenbeeinflussung wurde ihr eine Blutprobe entnommen.