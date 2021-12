Kusel/Waldmohr. Wer sich kurz vor oder nach den Weihnachtsfeiertagen seine Corona-Schutz- oder Auffrischungsimpfung verabreichen lassen möchte, hat im Kreis dazu noch mehrere Gelegenheiten.

Einer der Impfbusse des Landes wird am Donnerstag, 23. Dezember, von 9 bis 17 Uhr an der Waldmohrer Kulturhalle, Bahnhofstraße 57, Station machen. Interessierte können sich dort ihre Erst-, Zweit- und Booster-Impfung verabreichen lassen. Jugendliche ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten vor Ort geimpft werden, 16- bis 18-Jährige benötigen eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Mitzubringen sind der Personalausweis, falls vorhanden der Impfausweis und etwas Zeit. Ebenfalls an der Kulturhalle stoppt der Impfbus noch einmal vor dem Jahreswechsel am Donnerstag, 30. Dezember, ebenfalls von 9 bis 17 Uhr.

Auch im ehemaligen Impfzentrum auf dem Kuseler Windhof wird zwischen den Tagen geimpft. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, seien zwischen 27. und 30. Dezember noch einige Termine frei. Anmeldung sind über die Internetseite der Kreisverwaltung möglich. Auf dem Windhof wird nur die dritte Impfung verabreicht, beziehungsweise bei Johnson & Johnson die zweite. Wie Kreissprecherin Karla Hagner weiter mitteilt, können ab Montag, 27. Dezember, auch Impftermine für Mittwoch, 5. Januar, vereinbart werden. Geimpft wird von 14 bis 20 Uhr im Viertelstundentakt.