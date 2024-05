Nun steht es also fest: Die Höhe der neuen, korrigierten Abwassergebühren in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ist jetzt beschlossene Sache. Der Rat einigte sich in langer Sitzung auf die Sätze – wenngleich zunächst auf der Kippe stand, dass überhaupt darüber beraten wird. Die SPD hält indes weiter dagegen.

