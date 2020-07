Der Gemeinderat hat zugestimmt, dass sich Ortsbürgermeister Thomas Danneck von einem Rechtsanwalt vertreten lässt. Hintergrund ist ein Vorfall am Weiher, von dem Danneck in der Sitzung am Dienstagabend berichtete. Am 24. Juni gegen 22 Uhr habe er beobachtet, dass ein Auto auf einer Grünfläche neben dem Dorfweiher abgestellt gewesen sei. Drei Personen hätten sich dort aufgehalten. Er habe den Fahrer darauf aufmerksam gemacht, dass das Betreten der Weiheranlage wegen der Corona-Bestimmungen nicht erlaubt sei, worauf mehrere Schilder hinwiesen. Der Mann habe ihn daraufhin beleidigt und beim Davonfahren mit dem Auto beinahe erfasst. Später sei der Wagen erneut zur Freizeitanlage gekommen, der Fahrer habe demonstrativ einen Gartenstuhl aufgestellt und sich daraufgesetzt. Daraufhin habe er, Danneck, die Polizei gerufen und den Fahrer wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Dieser habe ihn ebenfalls angezeigt wegen Nötigung. Da er als Ortsbürgermeister tätig gewesen sei, bat Danneck den Rat um Zustimmung, dass er sich durch einen Rechtsanwalt vertreten lässt. Er wolle die Sache nicht auf sich beruhen lassen, da er „ein Zeichen setzen möchte“. Die Ratsmitglieder stimmten geschlossen dafür, dass sich der Ortsbürgermeister juristisch vertreten lässt.