Bei der Kontrolle einer Autofahrerin am frühen Morgen an Allerheiligen wurden die Polizeibeamten misstrauisch. Die Frau zeigte Verhaltensauffälligkeiten, was die Beamten zu einem Drogentest veranlasste. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, haben sich tatsächlich Hinweise auf Konsum von Amphetamin ergeben. Eine Blutprobe wurde angeordnet, Führerschein und Autoschlüssel der Frau einbehalten.