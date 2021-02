Die Flucht vor der Polizei ging für einen 21 Jahre alten Autofahrer am Montagmorgen nach hinten los. Doch der Reihe nach. Die Polizei wollte gegen 7.45 in der Industriestraße einen BMW kontrollieren. Statt dem Anhaltezeichen Folge zu leisten, beschleunigte der Fahrer – wie sich später herausstellte, der 21-Jährige – sein Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die B 420 in Richtung Rammelsbach. Laut Polizeibericht bog der 21-Jährige in der Ortsmitte zunächst in die Haschbacher Straße ein – auf der Flucht streifte der Außenspiegel des BMW den Oberschenkel eines Müllabfuhr-Mitarbeiters, der durch einen Sprung zur Seite Schlimmeres verhindern konnte. In einer Nebenstraße gelang es dem jungen Mann die Polizei abzuschütteln. Allerdings gab es ein Wiedersehen. Wenig später besuchten die Beamten den 21-Jährigen an seinem Arbeitsplatz. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, „da er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand“, heißt es im Polizeibericht. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, die am Montagmorgen von dem BMW gefährdet wurden, sollen sich mit der Kuseler Polizei in Verbindung setzen, Telefon 06381/9190.