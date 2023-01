Eine Autofahrerin hat der Polizei zufolge am Neujahrsmorgen ein Verkehrszeichen beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr in der Frohnhofer Straße, als die Frau mit ihrem Auto in die Kirchstraße abbiegen wollte. Nach dem Unfall fuhr die Frau davon, allerdings fiel beim Zusammenstoß das Nummernschild des Autos ab. Das führte die Beamten schließlich zur Unfallverursacherin, die laut Mitteilung der Polizei unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang liefern können, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 06381 9190, E-Mail, pikusel@polizei.rlp.de zu melden.