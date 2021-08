Fahrzeugteile, Reifenspuren auf einer Grünfläche, Schäden an einer kleinen Mauer – verursacht in den frühen Morgenstunden des Samstags in Langweiler, in der Straße Oberdorf. Warum der Fahrer nach rechts von der Straße abgekommen sei, sei noch unbekannt, erklärt die Polizei. Nach Spurenlage sei zuerst die Mauer beschädigt worden, dann habe die Fahrt auf der Grünfläche geendet. Jedoch konnte der Wagen wieder auf die Straße zurückbugsiert werden. Der Fahrer flüchtete in Richtung Ortsmitte und ließ die abgefallenen Fahrzeugteile zurück, erklärt die Polizei Lauterecken, die für Hinweise unter 06382 9110 zu erreichen ist.