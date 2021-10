Die Polizei sucht einen SUV-Fahrer, der am Mittwochvormittag in St. Julian auf den Opel einer 58-Jährigen aufgefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der Verursacher gab der Opelfahrerin gegenüber an, dass er der deutschen Sprache nicht mächtig sei, und fuhr weiter.