Die Murmelbahn in „Pauls Märchenwald“ ist ein Anziehungspunkt im Wald bei Brücken. Offenbar fühlten sich jüngst auch junge Sportler angezogen, die die Bahn für ihre Zwecke missbrauchten – und sie dabei beschädigt haben.

„Wir gehen mal davon aus, dass es ein Unfall war, welcher sich nicht wiederholen wird“, schreibt Johannes Huber, Beigeordneter der Ortsgemeinde Brücken versöhnlich an die RHEINPFALZ. „Als unser Paul (gemeint ist Paul Schäfer, Anm. d. Redaktion) am ersten Freitag im April an seinen Märchenwald kam, war die Murmelbahn kurz nach dem Start an der Wellenbahn gebrochen. Da unser Paul nicht nur ein exzellenter Handwerker ist, sondern auch ein guter Detektiv, hat er anhand der Fußspuren auf der Kugelbahn sofort festgestellt, dass die Murmelbahn wohl fälschlicherweise als Klettergerüst oder zumindest als Schwebebalken benutzt worden ist.“

Dabei ist die Bahn im Bereich der Wellenstrecke gebrochen. Bereits einen Tag später wurde die Bahn von einem fleißigen Team wieder repariert und frisch gestrichen. Huber, selbst Teil der Gruppe: „Wir verbringen gerne unsere Freizeit im Märchenwald, aber lieber um weitere Spielgeräte aufzubauen oder an der Hütte weiterzuarbeiten. Es gibt uns immer ein gutes Gefühl, wenn man dort oben etwas geschaffen hat, und man hat eine gute Ausrede, warum das Unkraut im Vorgarten nicht weggemacht wurde, man musste ja am Märchenwald weitermachen.“

Die Motivation, am Märchenwald Spielgeräte zu reparieren, deren Defekt auf eine nicht sinngemäße Nutzung zurückzuführen ist, halte sich in Grenzen. Huber appelliert: „Wir bitten daher alle kleinen und großen Besucher und Besucherinnen des Märchenwaldes, pfleglich mit den ehrenamtlich errichteten Spielgeräten umzugehen, sodass wir auch in Zukunft noch lange Spaß daran haben und unsere Motivation, dort oben weiterzumachen, nicht verloren geht.“ Huber beendet die Mitteilung augenzwinkernd: „Ich könnte meine Freizeit sinnvoller nutzen, als diesen Artikel zu schreiben, Unkraut jäten im Vorgarten zum Beispiel ...“