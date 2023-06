Nach einem Abbiegeunfall am Donnerstagabend ist ein Beteiligter geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 26-jähriger Autofahrer auf der Glanstraße in Höhe der Aral-Tankstelle ein Auto überholen. Da der Überholende ohne Vorankündigung nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte, wich der 26-Jährige aus und beschädigte dabei ein Schild sowie eine Hecke. An zwei parkenden Autos kam er zum Stehen. Der Unfallbeteiligte flüchtete. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Angaben der Polizei um einen grauen VW-Transporter mit getönten Fensterscheiben handeln. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.