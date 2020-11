Bereits am Mittwoch hat es auf der L368 zwischen Altenglan und Welchweiler ein Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, streifte eine 51-jährige Corsa-Fahrerin einen Wagen, der in der Hälfte der Strecke unbeleuchtet abgestellt worden war. Der Fahrer dieses Fahrzeugs habe sich geweigert auf die Polizei zu warten und sei mit quietschenden Reifen davon gefahren.

Laut der Zeugin soll es sich bei dem Auto um einen dunklen Kombi mit rumänisches Kennzeichen handeln. Dieser müsste einen Streifschaden auf der Fahrerseite davongetragen haben. Im Fahrzeug befand sich noch eine weibliche Person mit einem Kleinkind auf dem Arm. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an piku-sel@polizei.rlp.de.