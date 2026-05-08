Ob VR-Brille, Bilderrätsel oder Multimedia-Tische: Das Musikantenland-Museum schlägt nach seiner Modernisierung ein neues Kapitel auf. Ein Einblick in die neue Ausstellung.

Bereits beim Betreten des zweiten Geschosses der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg wird deutlich: Das „neue“ Musikantenland-Museum soll zum Mitmachen und Ausprobieren einladen. Eine Virtual-Reality-Brille lässt etwa eine Ozeanüberfahrt einer Musikantenkapelle erleben, während an einer Hörstation alte Lieder – eingespielt vom Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz – erklingen. Nicht weit entfernt steht einer von zehn neuen Multimedia-Tischen. Wer dort an einer Kurbel dreht, setzt auf einem Bildschirm eine an den in Jettenbach geborenen Wandermusikanten Hubertus Kilian angelehnte Reiseroute in Bewegung – eine gewaltige Strecke, die sich von Westpfalz über England sowie Südafrika bis nach Australien erstreckt.

„Geschichte lässt sich so vor allem für ein jüngeres Publikum deutlich einfacher vermitteln“, sagt Elaine Neumann, die nun als Museumskuratorin für die Einrichtung zuständig ist. Neumann leitete bereits von 2021 bis 2025 das Trafo-Projekt „Westpfälzer Musikantenland“. Trafo ist der Name eines Bundesförderprogramms („Modelle für Kultur im Wandel“), das zum Ziel hat, Kultureinrichtungen in ländlichen Regionen zu unterstützen.

Neue Ordnung und Technik mit viel Platz dazwischen: Die Dauerausstellung ist in thematische Bereiche getrennt. Die Struktur unterstreichen Streifenmarkierungen am Boden. Foto: Jan Ullm Die meisten Exponate sind Teil der Ausstellung geblieben. Foto: Jan Ullm Erfährt eine besondere Würdigung: Paul Engel, auf dessen Initiative hin 1984 das Musikantenland-Museum gegründet wurde. Foto: Jan Ullm Soll laut Elaine Neumann die kleineren Besuchen dazu animieren, die Ausstellung spielerisch zu entdecken: eine Museumsrallye mit Fragebogen. Foto: Jan Ullm Rätsel gilt es auch hier zu lösen. Beim Memory-Spiel lässt sich das Wissen über das Wandermusikantentum testen, ... Foto: Jan Ullm ... wobei das Bild auf der Rückseite zeigt, ob die Besucher richtig liegen. Foto: Jan Ullm Ein Markstein der Ausstellung, neu präsentiert: die riesige Tuba (Subcontra-C-Bass). Foto: Jan Ullm Wie sich das Instrument anhört, können Besucher an dieser Audiostation erfahren – dank einer Aufnahme von Musikern, die sich für einen Workshop gemeldet hatten. Foto: Jan Ullm Hörstationen gibt es mehrere. Hier sind zum Beispiel neu aufgenommene Kompositionen von Musikern wie Hubertus Killian zu erkunden. Foto: Jan Ullm Amerikanische Besucher im Blick: Die Informationen auf großen Infotafeln gibt es jeweils zweisprachig. Foto: Jan Ullm Frauen im Fokus: Obwohl sie in der Westpfalz musikalisch fast nicht in den Kapellen in Erscheinung traten, spielten sie im Leben der Wandermusikanten eine wichtige Rolle. Foto: Jan Ullm Nicht auf den ersten Blick sichtbar: Einige Exponate, zum Beispiel alte Reisepässe der Wandermusikanten, sind in ausziehbaren Schubladen zu finden. Foto: Jan Ullm Was verbirgt sich hinter diesen Gegenständen? Wer sie in die Mitte der Plattform rückt, erfährt's. Foto: Jan Ullm Von großzügig bemessenem Platz zwischen den Exponaten sollen laut Elaine Neumann vor allem größere Besuchergruppen wie Schulklassen profitieren. Foto: Jan Ullm Eines der beiden thematischen Segmente: Im „Zuhause“ geht es unter anderem um die für die Westpfalz typischen Musikantenhäuser. Foto: Jan Ullm Vom Keller hochgewandert: Für das Notenarchiv wurde im ersten Stock ein neuer Raum gebaut. Foto: Jan Ullm Noch sind im ersten Geschoss Stühle für die offizielle Eröffnung am Sonntag aufgereiht. Künftig sollen dort Aktionen wie Workshops oder Lesungen stattfinden. Foto: Jan Ullm In einer Wechselausstellung sollen regelmäßig Informationen präsentiert werden. Den Auftakt macht die Musikgeschichte in Herschweiler-Pettersheim. Foto: Jan Ullm Weiterhin zu sehen: eine Szenendarstellung von Wandermusikanten mit Reisekoffern. Foto: Jan Ullm Foto 1 von 19

220.000 Euro flossen laut Neumann von Trafo in die Neugestaltung des Hauses – neben einer Förderung von rund 70.000 Euro durch den Museumsverband Rheinland-Pfalz. Hinzu komme ein Eigenanteil des Kreises für Instandhaltungskosten. Beispielsweise wurde der Bodenbelag im Ausstellungsraum komplett erneuert.

Mehr als nur neue Technik

Das Ergebnis kann sich nun sehen lassen: Wer die Dauerausstellung betritt, findet auf der rechten und linken Seite zwei thematisch getrennte Bereiche, die Besuchern Orientierung bieten. Zum einen „Zuhause“ für das Wandermusikantentum in der Westpfalz, inklusive Musikerausbildung und Instrumentenbau, zum anderen „Unterwegs“. Letzteres Segment dreht sich um die auswärtigen Aktivitäten der Wandermusikanten – etwa bei Tourneen im Ausland oder in Zirkusbetrieben.

Zudem gibt es mehrere historische Aspekte, die erstmals in den Fokus der Ausstellung gerückt sind. Zum Beispiel die Wahrnehmung der westpfälzischen Musiker im Ausland, die ein abspielbarer Schwarz-Weiß-Cartoon aus dem frühen 20. Jahrhundert exemplarisch aufzeigt. Während die Reaktionen lange Zeit durchaus wohlwollend ausfielen, habe sich das mit dem Zweiten Weltkrieg deutlich geändert, sagt Neumann. Im Segment „Zuhause“ wird wiederum die Rolle der Frau hervorgehoben – etwa als Hausfrau, Landwirtin oder Reisebegleiterin auf den Touren.

Einzelgeschichten als Schwerpunkt

Ein Schwerpunkt der neuen Ausstellung ist laut Neumann, die Geschichte der Wandermusikanten anhand von Biografien möglichst lebendig zu erzählen. Jede Station befasse sich mit einer Person – zum Beispiel mit dem jüdischen Kapellmeister Rudi Rosenthal aus Kaiserslautern-Hohenecken, dessen originales Tagebuch eingescannt wurde und an einem Touchscreen durchgeblättert werden kann. Eine riesige Ausstellungswand beschäftigt sich dagegen mit dem Einfluss der Wandermusikanten auf die Gegenwart. Gewürdigt wird unter anderem Paul Engel (1932-2024), der 1984 das Musikantenland-Museum aufgebaut hatte.

Erforderlich wurde die Umgestaltung laut Neumann unter anderem aus konservatorischen Gründen: Vor dem Umbau habe es etwa kein UV-Glas gegeben, dass die Exponate schützt. Auch das Notenarchiv befinde sich nun nicht mehr im Keller, sondern in einem neu geschaffenen Raum im ersten Geschoss. Allein 607 Stimmbücher werden laut der Museumsleiterin derzeit dort sicher verwahrt. „Im letzten Jahr hatte es stark geregnet, sodass aber nur zum Glück drei Klaviernotenabdrucke durchnässt wurden“, sagt Neumann.

Wanderausstellung und Workshops

Ohne die Unterstützung von Bürgern bei der Recherche, um etwa Lücken in den Musikerbiografien zu schließen, wäre die Ausstellung in dieser Form nicht möglich gewesen, betont die Museumsleiterin. „Der Rückhalt in der Bevölkerung für das Museum ist sehr groß“, ist Neumann überzeugt.

Für historisch Interessierte gebe es übrigens nun auch die Möglichkeit für Wechselausstellungen im ersten Stock, merkt die Museumskuratorin an: Für die Premiere habe dort Carla Rübel aus Herschweiler-Pettersheim ihre Recherchen zur Musikgeschichte ihrer Heimatgemeinde ausgestellt. „Alle drei Monate soll die Ausstellung sich ändern“, stellt Neumann in Aussicht. Zudem solle das erste Geschoss nun Platz für museumspädagogische Aktivitäten bieten wie Lesungen oder Workshops – passend zum Ansatz, Geschichte nicht nur zu bewahren, sondern lebendig zu vermitteln.

Info

Für Besucher ist das Musikantenland-Museum ab Dienstag, 12. Mai, wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: vom 1. April bis 31. Oktober dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr sowie vom 1. November bis 31. März an den gleichen Wochentagen von 12 bis 17 Uhr. Die Eintrittspreise wurden nach dem Umbau angepasst: Für Erwachsene kostet ein Einzelticket vier Euro, die ermäßigte Variante drei Euro. Der Preis für eine Familienkarte – zwei Erwachsene mit dazugehörigen Kindern – kostet zehn Euro. Kleingruppen ab zehn Besuchern zahlen drei Euro pro Person, ermäßigt zwei Euro.